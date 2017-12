Nobelpris-modtager: Et såret ego kan udslette byer

- Et øjebliks panik eller hensynsløshed, en misforstået kommentar eller et såret ego kan let lede os uundgåeligt til udslettelse af hele byer, siger hun i sin tale.

Ican kæmper for at få afskaffet atomvåben. Blandt andet fordi respekten for de mægtige våben ifølge Beatrice Fihn er forsvundet.

- Nobelprismodtager William Faulkner sagde i sin modtagelsestale i 1950, at "det er blot et spørgsmål om, hvornår jeg bliver sprunget i luften".

- Siden da er den universelle frygt blevet erstattet af noget endnu mere farligt: Benægtelse. Væk er frygten for et øjebliks afstand til dommedag. Væk er ligevægten mellem to blokke, der blev brugt som retfærdiggørelse for afskrækkelsen. Væk er beskyttelsesrummene.

- Men en ting har overlevet: De tusinder og atter tusinder af nukleare sprænghoveder, der fyldte os med frygt.

Ican er en samling af 468 organisationer fra 101 lande.

FN's Generalforsamling vedtog 7. juli i år en traktat om forbud mod atomvåben. 53 lande har skrevet under på den. Danmark og de øvrige Nato-lande er ikke blandt dem.