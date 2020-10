Nobelpris går til økonomer for nyudvikling af auktioner

De modtager prisen for at have forbedret auktionsteori og have opfundet nye auktionsformater.

Ifølge professor Peter Frederiksson, talsperson for priskomitéen, "påvirker auktioner os mere, end vi tror".

- Det påvirker blandt andet boligmarkedet og elmarkedet, forklarer han ved uddelingen.

Ifølge Frederiksson har de to amerikanere formået at bruge auktionsteorier på relevante anvendelsesområder. Og det er altså derfor, de modtager den eftertragtede pris.

Auktionsformatet blev i 1994 brugt for første gang, da de amerikanske myndigheder udbød radiofrekvenser til teleoperatører. Siden har flere andre lande også benyttet sig af formatet.

Robert B. Wilson har igennem teori vist, hvorfor rationelle bydende som regel byder mindre på en genstand, end hvad de regner med, at den er værd.

Det skyldes, at de er bange for den såkaldte "vinderforbandelse" - at man betaler for meget og derfor taber på købet.

Paul R. Milgrom har formuleret en mere generel teori om auktioner efter at have analyseret bydendes strategier. På den måde har han fundet frem til et format, som kan give sælgeren en højere fortjeneste.

Det sker, når de bydende lærer mere om de andre bydendes personlige værdsættelse af en genstand.

Sammen har de brugt deres indsigt til at designe et nyt auktionsformat for goder og ydelser, som er svære at sælge på traditionel vis. Det gælder for eksempel radiofrekvenser.

Ifølge priskomitéen har deres opdagelser hjulpet sælgere, købere og skatteydere rundtom i verden.