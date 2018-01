Niinistö genvinder præsidentposten i Finland

- Jeg er overrasket og berørt over den store støtte. Jeg må tænke over, hvordan jeg gør mig fortjent til det, sagde Niinistö sent søndag.

Da var over 86 procent af stemmerne er talt op.

Han havde da fået 62,1 procent af stemmerne, mens hans nærmeste rival havde 13,1 procent.

De øvrige kandidater havde støtte fra seks procent eller færre.

Meningsmålingerne forud for valget havde antydet, at det nok var sådan, det ville gå. Han lå til at vinde mellem 51 og 63 procent af stemmerne.

Hans syv modkandidater virkede derfor alle chanceløse.

Niinistö står dermed til endnu seks år på posten. Det er første gang nogensinde, at en kandidat er valgt i første runde i Finland.

Præsidentvalg over flere runder blev indført i 1994. Det betyder, at vinder en kandidat ikke mindst 50 procent i første runde, skal de to kandidater med flest stemmer ud i en anden valgrunde.

Vælgerne har stemt på den 69-årige, uafhængige Niinistö, fordi de søger stabilitet i en tid, hvor der er spændinger mellem den magtfulde nabo, Rusland, og Vesten.

Som præsident har han dygtigt manøvreret EU-landet Finland tættere på forsvarsalliancen Nato, som Finland ikke er medlem af.

Og det er sket, uden at han har vakt vrede hos den store nabo Rusland.

Han har også et godt forhold til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

De to præsidenter har spillet ishockeykamp mod hinanden, og de har begge været til operaforestilling i forbindelse med Finlands 100-års-dag.

- Niinistös strategier og taktik har været ret succesrige, specielt når det gælder håndteringen af Putin, siger Juhana Aunesluoma, direktør på Helsinkis Universitet for Europæiske Studier.

Finlands præsident er ikke kun en ceremoniel figur.

Præsidenten er statens overhoved, øverstkommanderende for de væbnede styrker og deler sammen med regeringen ansvaret for Finlands udenrigspolitik og forsvarspolitik.

Niinistö er uddannet advokat og var justitsminister i midten af 1990'erne fra Finlands konservative parti. Han har også været finansminister.

Han er far til to sønner og har mistet sin kone i en trafikulykke.

I 2004 under den store tsunami i Asien var han på ferie i Thailand med sin yngste søn. De reddede livet ved at klatre op i et træ.