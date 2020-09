Nigers militær beskyldes for at henrette over 70 civile

Nigers nationale kommission for menneskerettigheder beskylder landets militær for at have henrettet mere end 70 civile under missioner mod oprørsgrupper i landet. (ARkivfoto) Foto: Zohra Bensemra/Reuters

Nigers kommission for menneskerettigheder har fundet mere end 70 lig i seks massegrave i regionen Tillaberi.

Verden - 06. september 2020

Nigers kommission for menneskerettigheder har beskyldt landets militær for at henrette mere end 70 civile i missioner mod oprørsgrupper i det vestafrikanske land. Det skriver BBC. Kommissionen oplyser lørdag, at efterforskere har fundet mere end 70 lig i seks massegrave i regionen Tillaberi i landets nordvestlige del. Området er hårdt plaget af jihadistisk vold. Drabene er ifølge kommissionen sket tidligere på året. En af efterforskerne siger ifølge BBC, at de civile er blevet dræbt med skarpe eller spidse våben og med små skydevåben. Internationale rettighedsgrupper har beskyldt militæret i Niger, Mali og Burkina Faso for at begå dusinvis af lovstridige drab under missioner mod jihadister og andre oprørsgrupper i den afrikanske Sahel-region omkring Sahara. Efterforskere fra kommissionen fandt massegravene, mens de var i gang med at undersøge påstande om, at 102 civile var forsvundet i den uroplagede region mellem 27. marts og 2. april efter en militæroperation. - Der har rigtigt nok været henrettelser af ubevæbnede civile, og missionen fandt mindst 71 lig i seks massegrave, siger Abdoulaye Seydou til BBC. Seydou er præsident for det pan-afrikanske netværk for fred, demokrati og udvikling, der tog del i undersøgelsen. - Det er elementer af Forsvars- og Sikkerhedsstyrkerne, der er ansvarlige for disse lovstridige henrettelser, tilføjer han. Ifølge Abdoulaye Seydou er det ikke muligt at fastslå, om nogen topfolk i militæret er ansvarlige for drabene. Myndighederne i Niger har ifølge BBC ikke svaret på beskyldningerne fra kommissionen.