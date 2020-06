Nigel Farage deler ofte vandene med sine synspunkter, men han har venner på højeste sted. Billedet er fra den 4. februar i år i den amerikanske kongres, hvor han var inviteret for at lytte til præsident Donald Trumps State of the Union-tale.

Nigel Farage i højlydt skænderi om statuer

Den mangeårige brexit-forkæmper Nigel Farage har mistet sit job som radiovært efter at have sammenlignet Black Lives Matter med Taliban.

Siden har han som leder af Brexitpartiet kæmpet for, at der ikke går bureaukrati i udmeldelsen.

I årevis kæmpede han for at få Storbritannien til at forlade EU, og det lykkedes under folkeafstemningen i 2016.

Den 56-årige brite Nigel Farage har aldrig været bange for at gå imod strømmen.

