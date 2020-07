Niece i ny bog: Sociopat-far ødelagde Donald Trump

Præsidenten er en løgnagtig narcissist, der er formet af sin dominerende far. Det skriver præsidentens niece Mary Trump i en ny bog med titlen "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man".

Den giftige dynamik i Donald Trumps familie, som hans far, Fred Trump, sørgede for, har skabt en følelsesmæssigt tom mand, der i dag er præsident for USA og udgør en trussel for landet.

Den er planlagt til udgivelse i næste uge og ligger allerede nu højt på bestsellerlisterne.

- Donald gjorde som min farfar og med sine søskendes samtykke, tavshed og passivitet ødelagde han min far, skriver Mary Trump.

- Jeg kan ikke lade ham ødelægge mit land, lyder det ifølge tv-stationen CNN fra niecen.

Hendes far og Donald Trumps storebror, Fred Trump Jr., døde i 1981 efter at have kæmpet mod et årelangt alkoholmisbrug.

Mary Trump, der har en ph.d. i klinisk psykologi, bruger i bogen såvel sin faglige baggrund som sin familiehistorie til at argumentere for, at præsident Donald Trump blev "ødelagt" af sin far, der er "sociopat".

Hun skriver ifølge New York Times, at Donald Trump i dag opfylder alle de psykologiske kriterier for at få betegnelsen "narcissist".

- Løgn var først og fremmest en form for selvforherligelse for at overbevise andre om, at han var bedre, end han rent faktisk var, skriver Mary Trump.

Donald Trump udviklede en "forstyrret adfærd" og betragter "snyd som en levevis", lyder det fra niecen.

Hun nævner ifølge New York Times, at han betalte en anden for at gå til optagelsesprøve for ham, så han kunne komme ind på den prestigefyldte erhvervsskole Wharton ved University of Pennsylvania.

Flere amerikanske medier har modtaget uddrag af bogen eller har læst anmeldereksemplarer. Tirsdag har det resulteret i en lang række artikler om indholdet af bogen og Mary Trumps vurdering af sin onkel, USA's nuværende præsident.

Det er den anden bog på en måned, der kaster snavs på USA's præsident. I sidste måned fik tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton stor omtale af sin bog, "The Room where It Happened".

Han beskriver blandt andet, hvordan Trump under et møde med Kinas præsident, Xi Jinping, bad Xi bruge Kinas økonomiske magt til at hjælpe ham til genvalg.

Mary Trump, der nu udsender et lidet flatterende psykologisk portræt af Trump og hans familie, har i årevis ikke haft noget at gøre med disse slægtninge.

Præsidentens yngre bror, Robert Trump, har forsøgt at stoppe udgivelsen ved at gå til domstolene.

Men i sidste uge afgjorde en dommer i New York, at bogen kan udgives. Mary Trump og forlaget har fremrykket udgivelsen til 14. juli.

Det er kun få uger siden, at en dommer afgjorde, at det ikke gav mening at stoppe Boltons bog, fordi der allerede var sendt tusindvis af presseeksemplarer ud til medierne.