Ni ud af ti demokrater støtter Bidens valg af Harris

Det viser en meningsmåling fra Reuters/Ipsos. Ifølge målingen anser 60 procent af amerikanerne valget af Harris for "en vigtig milepæl" i USA's historie.

87 procent af de demokratiske vælgere og 37 procent af republikanerne kalder Bidens valg af Harris for en milepæl. Harris er den første sorte kvinde og den første asiatiske amerikaner, som er nomineret til vicepræsidentposten.

Den amerikanske senator fra Californien har cirka samme opbakning eller endda større tilslutning end Biden i de fleste demografiske grupper i partiet, viser målingen.

Den understøtter dermed Bidens forsøg på at få skabt en bredere vælgerappel ved valget i begyndelsen af november.

55-årige Harris har en jamaicansk far og en indisk mor. Hendes forældre mødtes, da faren protesterede for borgerrettigheder i Oakland i 1960'erne.

Målingen viser, at Bidens føring over republikaneren Donald Trump i det store og hele er uændret, efter at han har udnævnt Harris som sin "running mate".

46 procent af de amerikanske vælgere siger, at de vil stemme på Biden/Harris, mens 38 procent vil stemme på Trump og hans vicepræsident, Mike Pence.

Reuters/Ipsos-målingen er foretaget online over hele USA. Den omfatter svar fra 1000 vælgere, deriblandt 389 republikanere og 419 demokrater.