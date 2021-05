Ni personer dør i ulykke med kabinelift i Italien

Ni mennesker har søndag mistet livet i en ulykke med en kabinelift i den norditalienske region Piemonte.

Det oplyser beredskabsmyndigheder ifølge de italienske medier Rai og Ansa.

To børn er i kritisk tilstand og er blevet fløjet til hospitalet i Torino med helikopter. Det oplyser kilder fra redningstjenesten 118 ifølge Rai.

- Det er det endelige antal ofre for ulykken, for der var 11 passagerer i liften, da ulykken skete, siger Simone Bobbio, der er talsmand for den alpine redningstjeneste.

Ofrenes nationalitet eller alder er endnu ikke oplyst.

Ifølge den italienske avis La Repubblica var liften ved at være fremme, da den faldt ned. Den var dermed på et af de højeste punkter på turen, skriver avisen.

Ulykken skete umiddelbart inden klokken 13.

Den styrtede ned i et svært tilgængeligt skovområde, hvor det er vanskeligt at udføre en redningsaktion. Det skriver Rai.

- Det er en meget alvorlig ulykke, siger Walter Milan, en talsmand for den nationale redningstjeneste, til Rais nyhedskanal.

Han tilføjer, at alarmcentralen fik et opkald om, at en kabine var faldet fra et meget højt sted og nu lå "krøllet sammen" i skoven under liften.

Det vides endnu ikke, præcis hvad der forårsagede ulykken.

Kabineliften kører fra Maggiore-søen ved byen Stresa til bjergtoppen Mottarone. Den har været lukket i forbindelse med coronapandemien, men åbnede igen 24. april.

Den gennemgik senest renovering i 2016.

Liften når på sit højeste punkt en højde på 1491 meter. Turen tager normalt omkring 20 minutter, skriver Rai.

Turen op til bjergtoppen er en populær udflugt for mange turister, fordi man herfra har god udsigt til Maggiore-søen og de omkringliggende alper.