Ni hjemløse narkomaner skudt i grotte nær Kabul

Drabene er en påmindelse om, at Afghanistan, som er verdens største producent af heroin og opium, har millioner af narkomaner.

Tusindvis af stofafhængige lever på gaden og på kirkegårde i Kabul og andre storbyer. Ifølge regeringens statistikker er der anslået 2,5 millioner narkomaner i Afghanistan.

Det reelle tal kan være højere, da antallet i 2015 blev opgivet til 3,6 millioner. Afghanistan har omkring 37 millioner indbyggere. Hårdt vintervejr har kostet mindst 50 hjemløse narkomaner livet i de seneste to måneder.

- Det er en social krise, siger Shokoor Haidari, som er viceminister i sundhedsministeriet.

Ministeriet kan kun behandle 40.000 årligt, men langt flere ønsker hjælp, siger Haidari.

Han påpeger samtidig, at manglen på hjælp, stor arbejdsløshed og let adgang til narkotika har skabt problemerne.

Motivet bag drabene, som skete lørdag aften, er ukendt.

- Skuddrabene skete ved Qrough-bjerget, siger en talsmand for Kabuls politi, Ferdaus Faramarz.

De fleste af narkomanerne er afhænge af heroin, som fremstilles af opium fra valmuer.

Over 20.000 narkomaner menes at være hjemløse - halvdelen af dem i Kabul. En del af dem lever hos familie eller bekendte i kortere eller længere perioder.

Tidligere i denne måned blev seks politifolk, der var ansat til at bekæmpe narkotikakriminalitet, anklaget for selv at smugle narkotika.

Da Taliban havde magten i Afghanistan fra 1996 frem til den USA-ledede invasion i 2001 efter angrebene den 11. september, slog bevægelsen hårdt ned på dyrkningen af opiumvalmuer.

Men Afghanistan har i årevis været verdens største producent af opium, selv om amerikanerne siden 2002 har brugt omkring ni milliarder dollar (omkring 62 milliarder kroner) på at få stoppet produktion og smugling af narkotika.

Embedsmænd i Kabul siger, at kampen mod narkotikummet er ineffektiv på grund af de store fortjenester ved narkotikakriminalitet i det krigshærgede land. Samtidig forværres kriminaliteten af korruption og politiske beskyttede narkotikanetværk.