Ni colombianske soldater er dræbt i helikopterstyrt

Ni soldater er bekræftet døde, efter at en militærhelikopter styrtede ned i det sydøstlige Colombia tirsdag.

- Desværre har vi fundet ni af de savnede døde, melder en talsmand fra hæren på Twitter.

Helikopteren blev fundet ved floden Inirida i provinsen Guaviare. Det er et område, hvor afhoppere fra den tidligere oprørsgruppe Farc stadig er aktive, og hvor der foregår narkotikaproduktion.

Den colombianske hær oplyser ikke årsagen til styrtet, og hvorvidt helikopteren blev skudt ned, eller om der er tale om en ulykke.

Colombias hær har 240.000 medlemmer og leder landets kamp mod guerillagrupper og kriminelle bander.

Ofre og menneskerettighedsgrupper har længe beskyldt hæren for krænkelser af rettigheder under Colombias mere end fem årtier lange krig mod oprørsgruppen Farc.

Farc-oprørere lagde deres våben i en historisk fredsaftale i 2016, der sluttede den lange konflikt.

Oprørerne skulle, udover at lægge våbnene, indrømme forbrydelser begået under konflikten og betale erstatning til ofre. Farc blev derudover opløst som oprørsgruppe og omdannet til et politisk parti.

Umiddelbart efter fredsaftalen i 2016 dalede volden i Colombia kraftigt.

Konflikten, der brød ud i 1964, efterlod ni millioner døde, savnede eller fordrevne.