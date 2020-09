Ngo'er får det svært i Afghanistan fremover

- I de kommende år bliver det sværere for private nødhjælpsorganisationer at operere i Afghanistan. Taliban får en stadigt stærkere position og har allerede indført mange restriktioner for nødhjælpsindsatsen.

Det siger Klaus Løkkegaard fra ngo'en DACAAR, der blandt andet arbejder med vandforsyning og projektudvikling i landdistrikterne.

- Udbredt korruption besværliggør også bistand. Senest er Taliban begyndt at afkræve "skat" af nødhjælpsgrupper for at tillade deres arbejde, hvilket er helt uacceptabelt, tilføjer Løkkegaard.

David Vestenskov fra Forsvarsakademiet siger i en analyse, at Taliban kun er i stand til at holde sammen over for en fælles ydre fjende.

- Når amerikanske og vestlige soldater er trukket ud af landet, vil splittelsen i Taliban tage til, forudsiger han.

- Der er indgået en aftale mellem USA og Taliban, som baner vej for en tilbagetrækning af de amerikanske soldater. Det er ikke en fredsaftale, men et dårligt kompromis, siger David Vestenskov.

Han pointerer også, at der ikke meget at være optimistisk omkrig ved de kommende forhandlinger mellem Taliban og den afghanske regering.

- Regeringen har intet at vinde og intet at miste, sådan som står nu.

Udsigten til politisk ustabilitet vil ifølge Vestenskov også indebære, at penge til nødhjælp og udvikling i Afghanistan vil blive reduceret de kommende år, mens Taliban fejlagtigt tror, at nødhjælpen vil fortsætte i samme omfang som hidtil.

Siden 2001 har Danmark bidraget til at styrke stabilitet og sikkerhed i Afghanistan, og landet er frem til i år største enkeltmodtager af dansk bistand.

Vestenskov pointerer dog, at der kan lægges grund for en mere stabil udvikling, hvis USA efter præsidentvalget vælger at støtte afghanerne i stort omfang, så længe fredsforhandlinger fortsætter.

Ulla Tørnæs (V), der er tidligere minister for udviklingsbistand, siger, at den hjælpeindsats, der er sket i Afghanistan igennem de seneste årtier, kan kritiseres på en del områder, men at den også har haft stor betydning.

- Langt flere piger går i skole, og en hel generation af unge afghanere har fået idéer og meninger om, at deres land kan udvikles på andre måder, siger hun.

Konferencen om Afghanistan blev holdt den 11. september - årsdagen for al-Qaedas terrorangreb mod USA i 2001. Angrebet ledte til en amerikansk-ledet invasion i Afghanistan, hvor det daværende Taliban-styre husede og beskyttede al-Qaeda.