Ngo: Oprørere startede dødsbrand i migrantfængsel i Yemen

FN vil have undersøgt omstændighederne omkring en dødelig brand i et fængsel i Yemen, hvor snesevis af afrikanske migranter omkom.

Den opfordring kommer, efter at Human Rights Watch (HRW) beskylder houthi-bevægelsen for at have startet branden.

Menneskerettighedsgruppen siger, at de indsatte havde protesteret over forholdene i de overfyldte fængsler den 7. marts.

Vagterne i lejren samlede omkring 350 af fængslets indsatte - som for de flestes vedkommende var etiopiske migranter - i en stor hal.

Derpå affyrede oprørerne "uidentificerede våben" mod fængslet, siger HRW.

- Houthiernes skødesløse brug af våben, der førte til, at massevis af etiopiske migranter brændte ihjel, er en forfærdelig påmindelse om de farer, migranter står over for i det krigshærgede Yemen, siger Nadia Hardman, der arbejder med migrantrettigheder hos HRW.

Fotos af stedet efter branden viser snesevis af forkullede lig oven på hinanden og på jorden. I en optagelse, som en overlevende har vist nyhedsbureauet AFP, kan man høre et menneske græde og bede.

- Der skal ske en uafhængig undersøgelse af årsagen til branden, siger Martin Griffiths, der er FN's Yemen-udsending.

Han taler om snesevis af døde og mindst 170 alvorligt sårede.

I sidste uge oplyste lokale lægekilder i Yemen, at mindst 80 mennesker var døde som følge af branden. Omkring 150 andre var på det tidspunkt indlagt, mange af dem med alvorlige skader.

Næsten 900 migranter sad i det overfyldte fængsel, da branden brød ud, oplyser FN's Internationale Organisationen for Migration (IOM). De fleste af dem er indvandret til Yemen fra Etiopien.

Houthi-bevægelsen, der kontrollerer hovedstaden, skærpede i sidste uge sikkerheden ved de hospitaler, hvor ofrene er indlagt. Oprørerne gjorde meget for at forhindre både embedsmænd og øjenvidner i at udtale sig om tragedien.

Siden 2014 har Yemen været præget af en blodig magtkamp mellem houthierne, der har støtte fra Iran, og regeringen, der har støtte fra Saudi-Arabien.

På trods af konflikten og den store humanitære nød i landet rejser et stort antal migranter fra Afrika til Yemen. De håber at kunne komme videre til det olierige Saudi-Arabien derfra.

Mindst 6000 migranter er tilbageholdt i fængsler i Yemen, vurderer IOM ifølge HRW. Dertil kommer et ukendt antal, som menneskesmuglere holder fanget.