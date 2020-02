Nexhmije Hoxha forsvarede sin despotiske mand til sin død

Hun oplevede et dramatisk fald fra magtens top, da hendes mand døde nogle år før kommunismens sammenbrud i Europa.

Men hun forblev en loyal forsvarer af Albaniens isolationistiske regime, der blev sammenlignet med Nordkoreas.

De fleste albanere anser Hoxhas 40-årige styre som en mørk periode i landets historie. Det var et land afskåret fra den øvrige verden, hvor det hemmelige politi slog ned på ethvert tilløb til debat og kritik. Landet var præget af dyb fattigdom.

Nexhmije Hoxha blev fængslet i ni år for bedrageri efter det kommunistiske regimes fald i 1990. Men hun vaklede ikke i troen på det gamle styre.

- Hvis man sammenligner levestandarden med den i Vesten, så kan man anse den for beskeden, men der var en lighedens ånd, fortalte hun i et interview i 2008.

Hun ledte sin mands propagandaapparat, der blev drevet fra et institut for marxisme og leninisme og Den Demokratiske Front, der var en paraplyorganisation for landets kommunistiske organer.

Den officielle politik var at alliere sig med både Sovjetunionen og Kina. Men det kom senere til et brud med dem begge, samtidig med, at regimet opfattede Vesten som fjende.

Nexhmije Hoxha døde onsdag i sit hus i et fattigt kvarter i Tirana. Et hus, der tidligere var brugt til at opdrætte burhøns.

Hun var omgivet af bøger og billeder af hendes mand, børn og børnebørn. Det var ting, hun havde taget med sig, da familien blev sendt ud af den fornemme villa, hvor de havde levet under kommunismen.

Under Hoxhas styre blev over 6000 modstandere henrettet. Over 34.000 blev fængslet, og af dem døde 1000.