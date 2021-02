Newzealandsk storby lukker ned efter fund af britisk variant

Nedlukningen skal være med til fortsat at holde udbruddet stangen i New Zealand, der generelt har haft godt styr på coronapandemien.

New Zealands største by, Auckland, har mandag indledt en streng nedlukning, efter at den britiske coronavariant er blevet fundet i landet.

Landet, der har et samlet indbyggertal på omkring fem millioner, har blot registreret 25 døde med coronavirus under pandemien.

Det er et udbrud blandt tre familiemedlemmer, der har fået Auckland til at lukke ned. To af dem har været smittet med den coronavariant, der første gang blev opdaget i Storbritannien, og som er ekstra smitsom.

Myndighederne afventer svar på test fra det tredje familiemedlem.

Test af de tre personers nærmeste kontakter har ikke resulteret i yderligere fund af den britiske variant, oplyser sundhedsministeriet.

Nedlukningen betyder, at skoler og butikker, der ikke er yderst nødvendige for samfundet, er lukket de næste tre døgn.

Det er heller ikke tilladt - på nær i nogle særlige tilfælde - for Aucklands to millioner indbyggere at krydse bygrænsen.

- Jeg ved, at vi alle tænker det samme, når sådan noget her sker: ikke igen. Men husk, at vi har været her før, og det betyder også, at vi ved, hvordan vi kommer videre - sammen, siger Jacinda Ardern.

Premierministerens kontor oplyser mandag samtidig, at den første levering af Pfizer/BioNTech er nået frem til Auckland.

Auckland var i august sidste år under streng nedlukning i to uger. Siden da har byens borgere i månedsvis levet med relativt få restriktioner.