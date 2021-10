New Zealand vil kun tillade indrejse for færdigvaccinerede

Udenlandske statsborgere skal være færdigvaccinerede mod covid-19 for at få lov til at rejse ind i New Zealand, når landet igen åbner sine grænser.

Kravet vil gælde fra 1. november og omfatte alle indrejsende over 17 år.

- Dette er et vigtigt skridt i vores strategi. Selv et enkelt smittetilfælde udgør en risiko, siger Chris Hipkins.

Han tilføjer, at en høj andel af vaccinerede indebærer mere frihed og færre restriktioner.

- At være vaccineret er det mest effektive tiltag mod spredning af covid-19 og risiko for alvorlig sygdom eller for at dø, siger han.

Kravet om at være færdigvaccineret gælder ikke for newzealandske statsborgere, flygtninge, unge under 17 år eller personer, der af sundhedsmæssige årsager er ude af stand til at blive vaccineret.

New Zealands grænser har været lukket for udenlandske besøgende siden marts 2020 med ganske få undtagelser.

Grænserne forventes ifølge nyhedsbureauet Reuters at blive åbnet for internationale rejsende i begyndelsen af 2022.

Landets største luftfartsselskab, Air New Zealand, oplyser søndag, at det vil kræve, at passagerer på internationale flyvninger er færdigvaccinerede.

- At være vaccineret mod covid-19 er den nye virkelighed for internationale rejser. Mange af de destinationer, som kiwier (betegnelse for newzealændere, red.) ønsker at besøge, er allerede lukket for ikkevaccinerede personer, siger flyselskabets administrerende direktør, Greg Foran.

Kravet om vaccination træder i kraft 1. februar.

I september meddelte Qantas, Australiens største luftfartsselskab, at alle rejsende på fly ud af landet skal være færdigvaccinerede.

New Zealand var blandt de første lande i verden til at lukke sine grænser, da coronaudbruddet begyndte.

Der har under hele pandemien kun været 27 coronarelaterede dødsfald i landet med lidt over fem millioner indbyggere.

I Danmark med 5,8 millioner indbyggere har virusset til sammenligning kostet 2663 mennesker livet. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.