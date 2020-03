New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, siger, at alle turister, der ikke overholder krav om to ugers isolation efter indrejse, vil blive deporteret. Foto: Loren Elliott/Reuters

New Zealand vil deportere turister for at bryde isolationskrav

Der er "nul tolerance" over for indrejsende, som ikke overholder krav om to ugers isolation i New Zealand.

Verden - 16. marts 2020 kl. 05:42 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

New Zealand vil deportere personer, der ikke overholder landets krav om, at alle indrejsende skal gå i 14 dages selvisolation. Det siger New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, natten til mandag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Der vil således være "nul tolerance" over for folk, som bryder de restriktioner, som landet har indført for at forhindre spredning af coronavirus, oplyser hun. Regeringen vil bruge landets immigrationslovgivning til at deportere personer med turistvisum, hvilket vil give en alvorlig plet på folks straffeattest, lyder advarslen. Det skriver New Zealand Herald. Alle, der ikke vil overholde reglen om selvkarantæne ved indrejse, er således "ikke velkomne", siger Ardern. Lokale, der ikke går i 14 dages selvisolation efter en rejse, vil blive placeret på en af sundhedsmyndighedernes ejendomme, og politiet vil kontrollere, at man ikke stikker af, forklarer hun videre. Samtidig understreger premierministeren, at hun er sikker på, at langt størstedelen af dem, der skal i selvisolation, vil gøre det frivilligt. Reglen om 14 dages obligatorisk selvisolation efter indrejse fra udlandet er ligeledes blevet indført i nabolandet Australien. New Zealands premierminister forbyder natten til mandag ligeledes alle forsamlinger på flere end 500 personer i New Zealand. Det gælder dog ikke skoler og universiteter. Det skyldes ifølge Ardern, at situationen endnu ikke er så slem i New Zealand, hvor der hidtil er registret otte smittetilfælde. Herunder en dansk turist. Premierministeren tilføjer, at den foreløbige vurdering fra landets finansministerium er, at de økonomiske konsekvenser af coronavirusset kan blive større end ved den globale finanskrise. - På dette tidspunkt kan vi ikke være sikre på konsekvenserne, men vi kan være sikre på, at de blive betydelige, siger hun.