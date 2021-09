New Zealand strammer terrorlov efter knivangreb i Auckland

Det sker efter et knivangreb i Auckland i begyndelsen af september. Her blev syv mennesker stukket ned i et supermarked i landets største by.

New Zealand har torsdag strammet landets terrorlovgivning, så det nu også bliver strafbart at planlægge et terrorangreb.

Ingen af de syv døde, men angrebet satte fokus på New Zealands terrorlov.

Det er blandt andet frygten for "enlige ulve" - folk, der udfører angreb på egen hånd - der har fået parlamentet til at haste en ny lov igennem.

Angrebet i Auckland blev udført af en 32-årig srilankaner, der menes at være inspireret af den ekstremistiske, militante gruppe Islamisk Stat.

- Terrorens natur har ændret sig, siger justitsminister Kris Faafoi.

- På tværs af hele verden er der mange flere, der handler alene i stedet for som en del af organiserede grupper, lyder det.

Det har tidligere ikke været strafbart at planlægge terrorangreb i New Zealands. Landets nye lovgivning lægger sig dog op ad mange andre landes.

I Danmark kan man eksempelvis blive straffet for forsøg på terror, hvis der er tilstrækkelige beviser for, at man har planer om at udføre et angreb.

Så sent som tirsdag blev en 24-årig mand ved Retten på Frederiksberg idømt ti års fængsel for forsøg på terror. Han blev desuden frakendt sit statsborgerskab og udvist for bestandig.

Manden havde i april 2020 købt en pistol af mærket Glock, to magasiner og 50 patroner på en parkeringsplads ved en McDonald's i København.

Våbnet, magasinerne og patronerne skulle bruges til at gennemføre terrorhandlinger - på et ikke nærmere specificeret sted.

Manden bag angrebet i Auckland var i flere år blevet forsøgt udvist fra New Zealand. Han blev skudt og dræbt af undercover-betjente, kort efter at han indledte sit angreb. Betjentene havde holdt øje med ham siden juli.

New Zealand har tidligere været ramt af angreb.

Det værste i nyere tid var rettet mod to moskéer i Christchurch i 2019, hvor en mand under fredagsbønnen dræbte 51 muslimer og sårede yderligere 40.