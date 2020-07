New Zealand stopper med at tage egne borgere ind

For at reducere byrden af overfyldte karantænefaciliteter begrænser New Zealand nu antallet af borgere, der vender hjem fra udlandet.

Efterhånden som coronaviruspandemien fortsætter på globalt plan, returnerer tusindvis af newzealandske statsborgere til New Zealand.

Landet er blandt en håndfuld af lande, der har formået at begrænse smittespredningen og derfor har genåbnet samfundet.

Bookinger på Air New Zealand-flyvninger vil være begrænset, sådan at regeringen sikkert kan placere hjemvendte borgere på karantænefaciliteter.

- Vi ser et hurtigt voksende antal af newzealændere, der vender hjem, i takt med at Covid-19-pandemien forværres, udtaler boligminister Megan Woods i en erklæring.

Hun tilføjer, at regeringen også er i drøftelser med andre flyselskaber om at kontrollere strømmen af borgere, der vender hjem.

New Zealands grænser er fortsat lukkede for udlændinge, mens statsborgere og fastboende skal i 14 dages obligatorisk karantæne, når de rejser ind i landet.

New Zealand har næsten 6000 personer i karantæne på 28 faciliteter.

Air New Zealand oplyser, at selskabet sætter nye bookinger på pause de næste tre uger. Selskabet vil begynde at tage imod bookinger igen, når der bliver flere ledige pladser på karantænefaciliteterne.

New Zealand har 22 aktive tilfælde af coronavirus - alle er fra hjemvendte newzealændere.

Landet har under pandemien registreret 22 coronarelaterede dødsfald og 1186 smittetilfælde.

Premierminister Jacinda Ardern erklærede i begyndelsen af juni New Zealand for coronafrit, efter at landet havde elimineret virusset. Men kort tid efter fik to kvinder lov til at forlade deres karantæne for tidligt, og de blev efterfølgende testet positive.

Det fik Ardern til at beordre militæret til at bevogte grænserne.