New Zealand sænker sit terrortrusselsniveau efter massakre

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anzac Day den 25. april er en national mindedag for newzealændere og australiere, der har gjort tjeneste i krige og i fredsbevarende operationer.

Sænkelsen af trusselsniveauet sker, efter at det blev hævet efter en massakre for næsten fem uger siden. Her åbnede en mand ild mod bedende muslimer i to moskéer i Christchurch den 15. marts.

50 mennesker var skudt og dræbt, inden politiet fik overmandet den mistænkte gerningsmand, der er en 28-årig australier med yderliggående højresynspunkter.

De to moskéer, der blev ramt, var Linwood-moskéen og al-Noor-moskéen.

Det formodes, at den mistænkte geringsmand var alene om udåden.

Han er sigtet for drab på 50 personer og forsøg på drab på 39 personer, oplyser politiet i New Zealand.

Det forventes, at politiet vil tilføje en række yderligere sigtelser i sagen.

Efter angrebet har New Zealands parlament hastebehandlet stramninger af landets våbenlove.

I Auckland afholdes der i år kun 26 Anzac Day-arrangementer - i fjor var det 90. Det vil gøre det lettere for politiet at opretholde sikkerheden.

- Der er ikke informationer om specifikke trusler under Anzac. Men det er vigtigt, at offentligheden er sikker og føler sig sikker ved arrangementerne under de nuværende omstændigheder, har Aucklands politichef, Karyn Malthus, tidligere forklaret over for nyhedsbureauet AFP.