New Zealand registrerer første coronatilfælde i over 100 dage

Det oplyser premierminister Jacinda Ardern tirsdag ifølge The Guardian.

Efter mere end 100 dage uden et eneste registreret tilfælde af lokalt overført coronavirus har New Zealand nu registreret nye fire tilfælde i Auckland.

- Efter 102 dage har vi vores første tilfælde af covid-19 uden for kontrollerede faciliteter for isolation og karantæne, siger hun.

- Vi har arbejdet ekstremt hårdt for at forhindre dette scenarium, men vi har også planlagt og forberedt os på det.

Premierministeren har derfor valgt at give ordre til en nedlukning af storbyen, der træder i kraft onsdag klokken 12.

Nedlukningen vil i første omgang gælde i tre dage. Imens vil myndighederne forsøge at opspore kilden til de nye smittetilfælde.

- Vi har ikke været i stand til at fastlægge kilden til disse sager, siger Jacinda Ardern sent tirsdag aften lokal tid på et pressemøde.

Nedlukningen betyder blandt andet, at alle skoler og daginstitutioner vil holde lukket.

De fire smittede er alle i familie med hinanden, oplyser premierministeren.

De har tilsyneladende ingen forbindelse til de centre, hvor hjemvendte rejsende bliver placeret i karantæne.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har fremhævet New Zealand for landets effektive strategi mod coronakrisen.

Hidtil er der kun registreret 22 dødsfald blandt coronapatienter i landet, der har en befolkning på omkring fem millioner mennesker.

Indtil tirsdag var der ikke registreret et eneste lokalt overført smittetilfælde siden 1. maj.

Derfor har newzealænderne i flere måneder ikke været underlagt restriktioner om social afstand, og sports- og kulturarrangementer er blevet gennemført med tilskuere.