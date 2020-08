New Zealand rammer 100 dage uden lokal smittespredning

New Zealand registrerede sit seneste tilfælde af smittespredning inden for landets grænser 1. maj.

New Zealand har søndag som et af få lande i verden rundet 100 dage uden at registrere et lokalt overført tilfælde af coronavirus.

Det skriver BBC søndag.

New Zealand registrerede sit seneste tilfælde af smittespredning inden for landets grænser 1. maj. Det skete få dage efter, at landet begyndte at genåbne efter en af verdens hårdeste nedlukninger under pandemien.

Siden 1. maj er alle smittetilfælde bragt ind fra udlandet til New Zealand.

Søndag var desuden fjerde dag i træk, at New Zealand registrerede nul nye tilfælde af coronavirus.

I alt er der søndag 23 aktive smittetilfælde i landet. De smittede befinder sig alle i isolation.

New Zealand har klaret sig bedre end mange andre lande verden over under pandemien og har indtil nu kun registreret 1569 smittetilfælde og 22 dødsfald siden februar.

Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til mandag dansk tid.

Landet er blevet rost over hele verden for sin håndtering af krisen, og situationen betyder, at regeringen de seneste måneder har kunnet løfte stort set alle de restriktioner, der blev indført i marts for at håndtere smittespredningen.

En tidlig nedlukning af landet, hårde grænserestriktioner, effektiv kommunikation og en aggressiv teststrategi har alle fået æren for, at landet så godt som har elimineret coronavirus.