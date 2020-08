Brenton Tarrant i den newzealanske højsteret, mens retssagen stod på. Hans dom lød på livstid uden mulighed for prøveløsladelse. Tarrant er australier og er fra New South Wales.

New Zealand puster ud efter dom til massemorder

Glæden var stor, da manden bag angreb to moskéer i New Zealand fik sin lange straf. Men bag de lettede reaktioner findes en modløshed over de mange døde.

Den 29-årige mand er kendt skyldig i at have dræbt 51 mennesker og såret flere andre i et terrorangreb mod to moskéer i Christchurch.

Dommen over manden bag moskéangrebene i byen Christchurch i New Zealand vækker lettelse.

