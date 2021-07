New Zealand prikker hul i rejseboble med Australien

New Zealand har fredag besluttet at droppe landets rejseboble med Australien, der i øjeblikket kæmper med et af landets hidtil værste coronaudbrud.

Rejseboblen mellem de to lande begyndte 19. april. Den tillod australiere og newzealændere at rejse på kryds og tværs uden at skulle i karantæne ved ankomst.

Men Jacinda Ardern siger, at det igangværende udbrud med Delta-varianten i Australien har "ændret risikoen ved arrangementet betydeligt".

- Vi har altid sagt, at vores reaktion vil ændre sig, i takt med at virusset udvikler sig. Den her beslutning har ikke været nem at træffe, men det er den rette beslutning i forhold til at beskytte New Zealand, siger hun.

De seneste ugers virusudbrud i Australien er særligt koncentreret omkring storbyerne Sydney og Melbourne. Det har betydet, at delstaterne, hvor de to byer ligger, New South Wales og Victoria, i øjeblikket er lukket ned.

Onsdag blev delstaten South Australia også lukket ned efter flere tilfælde med den mere smitsomme Delta-variant, der første gang blev opdaget i Indien.

Værst står det til i Sydney. Her har myndighederne det seneste døgn registreret 136 nye smittetilfælde, hvilket er den højeste daglige smittestigning i Australien i år.

Jacinda Ardern siger, at grænsen mellem New Zealand og Australien bliver lukket fra midnat fredag. Den vil som udgangspunkt forblive lukket i otte uger.

- Vi ønsker, at rejseboblen bliver genoptaget. Det bestræber vi os stadig på, og da jeg talte med Scott Morrison (Australiens premierminister, red.) i morges, gav jeg udtryk for dette syn direkte. Men det skal ske på en sikker måde, siger hun.

New Zealand med cirka fem millioner indbyggere har under pandemien registreret 2499 smittede og 26 dødsfald med coronavirus.

Australien med godt 25 millioner indbyggere har registreret 915 dødsfald og cirka 32.000 smittede.

Cirka halvdelen af befolkningen lever i øjeblikket i nedlukkede delstater.