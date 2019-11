New Zealand giver efterladte til flyofre fra 1979 undskyldning

Ulykken skete, da et sightseeingfly fra Air New Zealand fløj ind i Mount Erebus - en 3794 meter høj vulkan - på Ross Island i Antarktis.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, har torsdag undskyldt over for familierne til de 257 mennesker, der døde i et flystyrt på Mount Erebus den 29. november 1979.

Jacinda Ardern undskylder for den daværende regerings håndtering af ulykken i Antarktis for 40 år siden.

- Efter 40 år - på vegne af den nuværende regering - er tiden inde til at undskylde for de handlinger, der blev begået af et luftfartsselskab, der var statsligt ejet. Disse handlinger forårsagede i sidste ende tabet af flyet og tabet af dem, I elskede, siger Ardern ved en mindehøjtidelighed i Auckland.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ved mindehøjtideligheden er også bestyrelsesformand for Air New Zealand Therese Walsh til stede.

- Jeg undskylder på vegne af flyselskabet for den måde, hvorpå familierne til de, der mistede livet på Mount Erebus, blev behandlet i kølvandet af ulykken, siger hun.

I en indledende rapport fik flyets piloter skylden for ulykken. Men i 1981 fandt en kommissionsundersøgelse, at hovedårsagen til ulykken var flyselskabets omprogrammering af flyets navigationssystem, hvilket det ikke havde underrettet besætningen om.

- Piloterne var ikke ansvarlige for denne tragedie, siger Jacinda Ardern.

- Men disse konklusioner blev ikke accepteret af vores regering dengang. Det var forkert. Det forårsagede traumer oven i sorgen.

Det er første gang, at den newzealandske regering og Air New Zealand har undskyldt over for de efterladte.

Af de 257 dræbte var 237 passagerer og 20 besætningsmedlemmer. De fleste af de dræbte var fra New Zealand, men der var også andre nationaliteter i blandt, herunder amerikanere, canadiere, japanere og australiere.

Formanden for kommissionsundersøgelsen, Peter Mahon, hævdede dengang, at vidner fra Air New Zealand havde konspireret og givet falske beviser.

Han beskrev luftfartsselskabets forsvar som "et orkestreret litani af løgne", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mahons kontroversielle udtalelser førte til, at hans rapport blev kritiseret af både Air New Zealand og regeringen.