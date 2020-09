New Zealand går i recession med rekordstort bnp-fald

- Faldet på 12,2 procent i det kvartalsvise bnp er med afstand det største nogensinde i New Zealand, oplyser Statistics New Zealand.

New Zealand har haft et rekordstort bnp-fald på 12,2 procent i andet kvartal som følge af coronanedlukningen.

Bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Med de nye tal er landet officielt gået ind i en recession, som er to kvartaler i træk med økonomisk tilbagegang.

Talsmand for Statistics New Zealand Paul Pascoe siger, at også grænselukningen, som begyndte 19. marts, har ramt flere sektorer i økonomien hårdt.

- Detailhandlen, hotelbranchen, restauranter og transportindustrien har oplevet store nedgange, for de har været hårdest ramt af det internationale rejseforbud og den strenge landsdækkende nedlukning, siger han.

Næste måned er der parlamentsvalg i landet.