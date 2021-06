New Yorks hjemløse flyttes ud af hoteller

Da coronapandemien var på sit højeste, og smittetallene eksploderede i New York, blev mange herberger tvunget til at lukke.

I stedet blev de hjemløse flyttet fra de tilbageværende overfyldte herberger til hoteller rundt omkring i byen.

På herbergerne må 60 voksne mennesker i nogle tilfælde deles om ét værelse. Formålet med at sende de hjemløse på hotel var at beskytte folk mod coronavirus og stoppe smittespredningen på de tæt befolkede værelser.

New Yorks sociale myndigheder flyttede sidste år 10.000 hjemløse til 67 hoteller, som økonomisk var hårdt ramt af coronapandemien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men nu skal hotellerne åbne for turister og gæster, eftersom coronapandemien er på tilbagegang, og restriktionerne i USA er lempet. Det siger byens borgmester, Bill de Blasio.

Over 20 procent af de hjemløse blev indkvarteret på hoteller i bydelene Chelsea og Hell's Kitchen på øen Manhattan.

3700 mennesker fra herberger er blevet smittet, og 102 har mistet livet.

I New York har i alt 53.899 mennesker mistet livet som følge af corona.

Nu er smittetallet i bedring og en del restriktioner ophævet. Derfor skal hotellerne igen fyldes med turister.

- Det er på tide at flytte hjemløse, der har været på hotel i en midlertidig periode, tilbage til herbergerne, hvor de kan få den støtte, de har brug for, siger De Blasio på en pressekonference ifølge avisen The New York Times.

Beslutningen om at flytte de hjemløse ud af hotellerne er ikke populær blandt mange hjemløse. De fortæller, at et privat hotelværelse gav dem følelsen af et rigtigt liv.

Mange siger, at de hellere vil bo på gaden end at vende tilbage til, hvad de kaldte et "skur", hvor beboere kæmper med stofmisbrug eller psykiske sygdomme. Eller begge dele.

Ved en protest uden for Gracie Mansion, borgmesterens bopæl, krævede hjemløse og aktivister, at man skrottede planerne om udflytning fra hotellerne, indtil de hjemløse tilbydes permanente boliger.

- Hvorfor haste med at sende os tilbage til herberger og bringe os i fare?, lød det fra 45-årige Milton Perez. Han har boet på et herberg i fem år.

Mange forretningsejere og beboere i områder, hvor de hjemløse nu bor, ser omvendt frem til flytningen. De mener, at de hjemløse skaber utryghed.

- Lige nu hænger mange hjemløse ud i området og tisser i alle hjørner, siger Min Kim, der ejer et madsted beliggende på Times Square, til Reuters.

- Turisterne kommer snart tilbage, og det er ikke et godt syn for dem.

I det centrale New York omkring Times Square er anmeldelser om overfald og røverier steget med henholdsvis 185 og 173 procent i løbet af i år. Det viser statistikker fra New Yorks politi, skriver The New York Times.

- Vi har hørt klagerne fra samfundet, og derfor har vi øget politiets tilstedeværelse, siger Terence Monahan, sikkerhedsrådgiver for borgmester Bill de Blasio.

- Folk har brug for at føle sig trygge.

Planen om at flytte 8000 hjemløse tilbage til herbergerne er endnu ikke godkendt af delstaten New Yorks politikere.