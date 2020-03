New Yorks guvernør beder USA's læger om hjælp

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, kom mandag med en indtrængende bøn til læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale fra hele USA om at komme og hjælpe med at behandle coronapatienter i New York.

- Jeg beder alt sundhedspersonale i landet, hvis I ikke har en sundhedskrise i jeres område, så kom og hjælp os i New York nu, siger Cuomo ifølge nyhedsbureauet dpa.

Delstatens egne læger og sygeplejersker har brug for aflastning, siger Cuomo, der lover et "gengælde tjenesten", hvis en anden stat skulle få brug for hjælp på et andet tidspunkt.

Af de titusindvis af smittede i delstaten er 1218 døde. Det er en stigning på 253 i forhold til et døgn tidligere.

I selve New York City ligger antallet af coronarelaterede dødsfald på knap 800 mandag aften dansk tid.

- Tallet er allerede svimlende, siger Cuomo på en pressekonference på et hastigt etableret felthospital på Manhattan.

Hospitalsskibet "USNS Comfort" lagde tidligere mandag til kaj i New York, hvor det skal bruges til nogle af de mange patienter, som det er nødvendigt at indlægge. Der er tusind sengepladser om bord.

Cuomo understreger samtidig, at New York ikke er den eneste delstat, der er hårdt ramt.

Også i Louisiana, Illinois og Californien stiger antallet af smittede og døde som følge af coronavirus.

Ifølge Californiens guvernør, Gavin Newsom, er antallet af coronapatienter, der er blevet indlagt på et af delstatens hospitaler, næsten fordoblet i løbet af fire dage. Mandag er 1421 patienter indlagt.

Antallet af patienter i intensiv behandling er tredoblet på samme tid fra 200 til 597.

Californien har åbnet en hjemmeside, der kan koble pensionerede læger og sygeplejersker sammen med hospitaler, der har mangel på personale.

Newsom opfordrer alle, der kan hjælpe på hospitalerne, med at melde sig.

- Hvis du er sygeplejestuderende eller medicinstuderende, har vi brug for dig. Hvis du er blevet pensioneret inden for de seneste par år, har vi brug for dig, siger guvernøren.

132 mennesker, der var smittet med coronavirus, er døde i Californien, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.