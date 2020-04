New Yorks coronadødstal er under 500 for første gang i uger

Dermed er dødstallet faldet for sjette dag i træk. Og det er første gang siden 2. april, at det daglige dødstal er under 500, skriver avisen New York Times.

I alt er 18.776 mennesker med coronasmitte er døde i delstaten New York, som er den hårdest ramte af USA's 50 delstater.

Der er bekræftet næsten en kvart million smittetilfælde.

Også antallet af indlagte patienter er faldet, siger Cuomo på sin daglige pressebriefing.

New York indførte for omkring en måned siden restriktioner for at begrænse smittespredningen, og det har givet resultater, påpeger guvernøren.

Han tilføjer, at han godt kan forstå, hvorfor nogle mennesker demonstrerer mod den fortsatte nedlukning, som myndighederne har indført for at begrænse smittespredningen.

Men han understreger, at en lempelse skal gøres på en måde, der forhindrer et nyt udbrud.

- Der er ikke brug for demonstrationer for at overbevise nogen i dette land om, at vi skal tilbage på arbejde, og vi skal have økonomien i gang, og vi skal ud af vores hjem, siger Cuomo.