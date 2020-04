New York tager massegrave i brug under coronakrise

Det betyder nu, at man har taget massegrave i brug for at finde plads til de mange personer, der omkommer som følge af smitte.

Den amerikanske delstat New York, hvor storbyen New York også ligger, er hårdt ramt af det igangværende coronavirusudbrud.

Det viser billeder fra øen Hart Island, der ligger ved byen New York.

Billederne viser personer iklædt hvidt arbejdstøj i færd med at lægge lyse trækister i jorden. De begravede er personer uden tætte pårørende, eller personer der ikke har råd til en begravelse. Det skriver BBC.

På tværs af hele delstaten New York er 159.937 personer frem til fredag blevet registreret smittet med coronavirus.

Det er - bortset fra USA - flere smittetilfælde end noget land i verden.

7000 personer har mistet livet i delstaten. Det antal er kun overgået af det samlede tal fra USA samt Italien, Spanien, Frankrig og Storbritannien.

I storbyen New York alene har over 5000 smittede personer mistet livet.

Også andre og langt mindre byer i delstaten New York har dog haft usædvanligt mange dødsfald i forhold til resten af USA.

I byen Nassau er 633 personer således døde og byerne Suffolk og Westchester har begge haft omkring 360 dødsfald relateret til coronavirus. Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Torsdag meddelte Anthony Fauci, direktøren for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA og en af præsident Donald Trumps rådgivere under coronakrisen, at de mange tiltag, som er sat i værk på både føderalt og lokalt niveau, er begyndt at vise resultater.

- Det, vi gør, virker, sagde Fauci ifølge nyhedsbureauet dpa.

- I forhold til dødsfald er det en dårlig uge. Faktisk ser hver dag ud til at slå rekord i forhold til dagen inden. Men samtidig med at vi ser en stigning i antallet af døde, ser vi et ret dramatisk fald i antallet af indlæggelser.