New York og Californien fejrer store genåbningsdag

De amerikanske delstater New York og Californien har tirsdag taget et stort skridt på vej mod normalitet ved at løfte de fleste af delstaternes resterende coronarestriktioner.

I New York sker det, efter at delstaten tirsdag nåede guvernør Andrew Cuomos mål om at få givet 70 procent af alle voksne i delstaten mindst et stik mod coronavirus.

For at markere lejligheden vil flere af New Yorks mest kendte vartegn tirsdag aften blive lyst op i farverne blå og guld. Der er også flere store fyrværkerishows over hele staten.

- De delstatskrav, der har fået os igennem denne pandemi og vist sig at være de helt rigtige, vil fra i dag blive lempet, siger Andrew Cuomo under en fejring ved One World Trade Center ifølge dpa.

Som en del af afskaffelsen af de sidste restriktioner vil ting som forsamlingsforbud, afstands- og mundbindskrav og afspritning ikke længere være påkrævet i de fleste forretninger fra tirsdag.

Kun få restriktioner vil fortsat gælde i skoler, offentlig transport og på store indendørs spillesteder.

I Californien, der for snart 15 måneder siden blev den første amerikanske delstat til at bede borgerne om at holde sig hjemme, fejrede man også "store genåbningsdag" tirsdag.

Her kan vaccinerede borgere nu også se bort fra de fleste restriktioner.

- Endelig er vi nået til den 15. juni. Klar til at vende et nyt blad og bevæge os væk fra begrænsninger på forsamlinger og væk fra krav om social og fysisk afstand, siger Californiens guvernør, Gavin Newsom, i en tale ifølge AFP.

Genåbningsdagen i New York og Californien markerer et dramatisk skift i forhold til den tidligere situation i begge delstater.

Sidste forår var New York således et af USA's første epicentre for smitte under pandemien, og myndighederne måtte her tage massegrave og kølebokse i brug for at håndtere de mange coronadøde.

I løbet af vinteren var det så Californiens tur til at have titlen som en af USA's hårdest ramte delstater.

I alt har Californien og New York ifølge en optælling af avisen New York Times registreret henholdsvis 3,8 og 2,1 millioner smittede samt 63.149 og 52.977 døde med covid-19 under pandemien.

New York ligger også nummer to på listen over fleste døde per 100.000 indbyggere efter New Jersey med 272.