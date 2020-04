New York nærmer sig 2000 coronadøde

Den amerikanske delstat New York er tæt på at runde 2000 dødsfald som følge af coronavirus.

Dagen inden lå antallet af døde som følge af coronavirus på 1550.

Den markante stigning i antallet af dødsfald blandt de titusinder af coronasmittede i New York får Cuomo til at advare andre delstater i USA:

- Se på os i dag, se på jer selv i morgen, siger han på sin daglige pressekonference.

Han tilføjer, at der nu bliver indført yderligere tiltag i New York City for at begrænse smittespredningen i storbyen. Blandt andet lukker byens legepladser, oplyser han.