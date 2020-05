Artiklen: New York melder om laveste antal dødsfald i seks uger

New York melder om laveste antal dødsfald i seks uger

Delstaten New York har søndag registreret det laveste antal nye coronadødsfald siden den 27. marts.

Den amerikanske delstat New York har søndag haft det laveste antal nye coronarelaterede dødsfald - 207 - siden slutningen af marts.

Det oplyser delstatens guvernør, Andrew Cuomo, søndag på sin daglige pressekonference om virusudbruddet, skriver Bloomberg News.

Andrew Cuomo vil mandag komme med flere detaljer om, hvordan genåbningen af delstaten skal ske, skriver nyhedsbureauet.

Cuomo har tidligere sagt, at nedlukningen tidligst vil begynde at blive ophævet den 15. maj.

New York har ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University registreret 26.641 dødsfald som følge af virusudbruddet.

Det gør delstaten til den uden sammenligning hårdest ramte i USA. Nabostaten New Jersey har det næsthøjeste antal virusrelaterede dødsfald med knap 9300.

Søndagens 207 nye dødsfald i New York er en nedgang fra 226 dagen forinden og det laveste siden 27. marts. Desuden er det den tiende dag i træk, hvor antallet af nye dødsfald ligger mellem 200 og 300.

Også antallet af nye hospitalsindlæggelser og antallet af patienter på intensivafdelinger fortsætter med at vise en nedadgående tendens.

Næsten halvdelen af delstatens befolkning på omkring 19 millioner bor i New York City, hvor hovedparten af dødsfaldene er sket. Heraf en stor andel på ældre- og plejehjem.

Delstaten annoncerede søndag nye beskyttelsestiltag for plejehjemsbeboere, som er ekstra sårbare over for luftvejssygdommen, skriver Reuters.

Alle medarbejdere på plejehjem skal mindst to gange om ugen testes for virusset, har Andrew Cuomo besluttet.

Desuden kan Covid-19-patienter, som udskrives fra et hospital, først blive overflyttet til et plejehjem, når de er testet negative for smitten.

- Vores prioritet nummer et er at beskytte personer på plejehjem. Det er der, (Covid-19, red.) får sin næring, siger Andrew Cuomo ifølge Reuters.

Siden 1. marts er næsten 5400 beboere på pleje- og ældrehjem i New York døde som følge af coronavirusset. Det svarer til omkring 20 procent af samtlige coronadødsfald i delstaten.