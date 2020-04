New York melder om flere indlæggelser og færre døde

Han er en af flere guvernører, der er begyndt at tale om en gradvis genåbning af samfundet. Men fokus vil være på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger han på sin daglige pressebriefing.

- Vi bliver nødt til at bygge en bro i retning af at genåbne økonomien, siger Cuomo.

- Vi skal et nyt sted hen, mod en ny normalitet.

Om virksomheder får lov at genåbne afhænger af, hvor nødvendige, de er, og om der er risiko for smittespredning, hvis de åbner igen.

Han siger også, at fra fredag er det påkrævet alle indbyggere i den amerikanske millionby at bære masker, hvis de befinder sig et sted, hvor det ikke er muligt at holde afstand til andre.

Antallet af nye indlæggelser er steget, viser de tal, der er fremlagt onsdag. 2253 mennesker er blevet indlagt i det seneste døgn. Det er omkring 600 flere end tirsdag.

Der er i alt 18.335 indlagte på delstatens hospitaler, hvilket er "et lille nøk ned" i forhold til dagen inden, siger Cuomo.

Den frygt, myndighederne havde for, at hospitalerne ville bukke under for presset, er heldigvis ikke blevet virkelighed, siger Cuomo.

Alene i delstaten New York er omkring en halv million mennesker blevet testet for smitte med coronavirus, siger Cuomo.