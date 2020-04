New York har snart flere bekræftede coronatilfælde end hele Italien

Det er det hidtil højeste antal coronadødsfald i delstaten på et døgn.

I løbet af et enkelt døgn har den amerikanske delstat New York registreret 630 dødsfald som følge af coronavirus.

I alt har 3565 mennesker, der var smittet med coronavirus, mistet livet i New York, der er den hårdest ramte af USA's 50 delstater.

New York har nu registreret i alt 113.704 tilfælde af coronasmitte. Det er en stigning på omkring 11.000 i forhold til fredag og næsten dobbelt så mange tilfælde som for en uge siden.

Omkring halvdelen af de mange smittetilfælde - 63.306 - er konstateret i New York City.

Dermed er delstaten 11.000 bekræftede tilfælde fra at have flere registrerede corona-smittetilfælde end hele Italien. Det sydeuropæiske land har 60 millioner indbyggere, mens der bor 20 millioner i delstaten New York.

Italien har lørdag registreret i alt 124.632 tilfælde i de omkring seks uger, udbruddet har stået på. Det omfatter også de patienter, der er døde af coronasmitten, og dem der er blevet raske igen.

Som i mange andre lande må det formodes, at der er et betydeligt mørketal af coronasmittede. Der er desuden forskel på landenes teststrategier.

I sin daglige briefing siger guvernør Cuomo, at antallet af smittetilfælde i delstaten kan gå hen og toppe indenfor 4 til 14 dage. Det er noget, der vil sætte det i forvejen hårdt pressede sundhedssystem under yderligere pres.

Derfor vil USA's føderale regering i Washington nu indsætte personale og senge til coronapatienter i Javits Center på Manhattan. Her vil man kunne tage imod op til 2500 patienter.

New York, som er USA's corona-epicentrum, ventes at få mangel på respiratorer, når der kommer flere coronapatienter på intensivafdelingerne.

Cuomo takker Kina i sin briefing lørdag. Den kinesiske regering har doneret 1000 respiratorer, der ventes at blive leveret senere lørdag.