New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, har blandt andet opfordret folk til kun at benytte sig af offentlig transport, hvis det er yderst nødvendigt (Arkivfoto).

New York-guvernør beordrer ansatte til at blive hjemme

Den amerikanske delstat New York har indført en række tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus.

Størstedelen af alle ansatte i den amerikanske delstat New York er blevet bedt om at blive hjemme som følge af det igangværende coronavirusudbrud.

Det står klart, efter at delstatens guvernør, Andrew Cuomo, fredag har præsenteret en række nye tiltag. Det skriver The New York Times.

Cuomo beder alle virksomheder, der ikke er af afgørende betydning for samfundet, om at holde deres ansatte hjemme. Han opfordrer desuden newyorkerne til at holde sig indendøre så meget som muligt.

Delstaten, der udgør seks procent af USA's befolkning, nærmer sig 8000 bekræftede tilfælde af coronasmitte. Det skriver The New York Times.

Borgmesteren i storbyen New York, Bill de Blasio, har opfordret Andrew Cuomo til at iværksætte tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus.

Cuomo har indtil videre sagt, at han ikke ville sætte newyorkere i karantæne i deres hjem. Han har blandt andet heller ikke beordret restauranter til at lukke.

Blandt tiltagene er dog et påbud om, at ingen ikke-nødvendige forsamlinger er tilladt - uanset størrelse. Det skriver The New York Times.

Cuomo opfordrer også folk til at undgå offentlig transport så vidt muligt.

En anden stor amerikansk delstat, Californien, har også indført nye tiltag.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har bedt befolkningen i delstaten om kun at gå ud, hvis det er nødvendigt under coronaviruspandemien.

Det skrev nyhedsbureauet Reuters natten til fredag dansk tid.

Det sker efter blandt andet flere kritiske fremskrivninger af epidemiudviklingen i delstaten, som med omkring 40 millioner indbyggere er USA's mest folkerige.

Ifølge Reuters er opfordringen formuleret som en "bliv hjemme-ordre", uden at det dog specificeres, præcis hvad det indebærer.

Ifølge den seneste opgørelse fredag fra amerikanske Johns Hopkins University er godt 14.000 amerikanere registreret smittet med coronavirus.

210 personer er bekræftet omkommet som følge af coronasmitte i USA.