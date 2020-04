New York-guvernør: Vi er ikke ude af coronakrisen endnu

Men selv om det samlede antal indlagte er faldende, er der alene i det seneste døgn sket en stigning i nye indlæggelser, siger han.

Det er en udvikling, der "ikke er god", påpeger Cuomo.

I det seneste døgn har 330 mennesker, der var smittet med coronavirus, døde i delstaten. Tallet har ligget stabilt i de seneste dage.

Delstaten er begyndt at teste flere mennesker. Hvor der før blev testet omkring 20.000 i døgnet, er tallet nu oppe på 30.000.

- Vi gør fremskridt, men vi er ikke ude af skoven endnu, siger guvernøren.

New York er den værst ramte af USA's 50 delstater med omkring 23.000 - et tal, der er 10 gange så højt som Florida, der har lidt flere indbyggere.

Cuomo antyder, at han vil gå forsigtigt frem i forhold til at ophæve de restriktioner, der er indført for at begrænse smitten. De udløber 15. maj.

Men Cuomo bruger Tyskland som eksempel på et land, der har set smitteraten stige efter at have lempet på tiltagene.

På det seneste har der lydt opfordringer fra især stater med republikanske guvernører til at lempe tiltagene. Samme ønske har lydt fra præsident Donald Trump.

Det har ført til ordkrig mellem de to fløje.

New York-guvernøren, der er demokrat, opfordrer til, at man i USA finder en løsning på tværs af partiskel.

- Vi må gøre vores bedste. Når man begynder at politisere situationen og siger "rød" og "blå" og "det hold" og "det hold", kan man lige så godt tage en kile og hamre den ned i midten af landet, siger Cuomo med henvisning til de to partiers respektive partifarver.

Onsdag aften dansk tid har USA rundt 60.000 døde, viser en opgørelse fra Worldometer.

Lidt over én million af USA's 330 millioner indbyggere er bekræftet smittet med coronavirus, men det reelle antal smittede menes at være højere.