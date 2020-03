Et par cyklister krydser den stort set tomme Times Square i New York tirsdag.

New York-guvernør: Coronavirus er farligere end vi troede

Med 323 dødsfald og over 9000 smittede på et døgn er New York "stadig på vej op ad bjerget", siger guvernør.