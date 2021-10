New York: Bliv vaccineret eller gå hjem

Myndighederne i New York City i USA strammer reglerne for at holde coronapandemien stangen.

Borgmesteren siger, at 70 procent af alle offentligt ansatte er blevet vaccineret mindst én gang.

Af alle voksne i New York City med 8,5 millioner indbyggere er 84 procent vaccineret mindst én gang.

- Det er et stort privilegium at tjene indbyggerne i New York City. Det privilegium kommer med et ansvar for at holde dig selv og samfundet rask, siger de Blasio ifølge Reuters.

Han siger videre, at der er vaccinationsfrist den 29. oktober.

De, der ikke har fået mindst et stik inden da, sendes på orlov for egen regning.

Krav om brug af mundbind og vaccination er tidligere blevet udfordret ved domstolene, ikke alene i New York, men også i andre dele af landet. I de fleste tilfælde har myndighederne fået medhold.

I skolevæsnet og i sundheds- og plejesektoren i New York har der været skærpede krav om vaccinationer siden september.

Det har, siger de Blasio, skærpet lysten til at blive vaccineret. Nu er 95 procent af de ansatte i de sektorer vaccineret.

Nu kommer kravene også til blandt andet ansatte i fængsler, brandfolk og politistyrken.

Under coronapandemien er flere end 470 politibetjente i New York døde med covid-19.

Til og med onsdag var 71 procent af alle betjente vaccineret, og det er en stigning fra 47 procent i august, skriver talsmand for New York-politiet (NYPD) Edward Riley i en mail til Reuters.

Der er imidlertid ikke ubetinget begejstring for borgmesterens nye krav i politistyrken.

Patrick Lynch er formand for forbundet Police Benevolent Association, der repræsenterer 50.000 aktive og pensionerede betjente.

Han kritiserer borgmesterens hidtidige vaccinationsprogram.

- Vi har kæmpet for, at vaccinationer skulle være til rådighed for alle, der ønsker det. Samtidig skal den enkeltes personlige rettigheder beskyttes, så der kan træffes en beslutning sammen med det enkelte medlems egen læge, siger han i en erklæring.

- Nu har byen ensidigt indført en pligt, så vi tager nu juridiske skridt for at beskytte vore medlemmers rettigheder.

Borgmesteren siger, at hvis flere af de offentligt ansatte vælger vaccinen fra, må der omorganiseres og dækkes ind med overarbejde, indtil arbejdsstyrken igen er oppe på fuld styrke.

New Yorks politistyrke består ifølge NYPD's hjemmeside af omkring 36.000 politifolk og omkring 19.000 civilt ansatte.