Nettet strammer til om Nicolas Sarkozy: Skal for retten

Tidligere præsident i Frankrig Nicolas Sarkozy kan stilles for retten i en sag, hvor han er anklaget for korruption og magtmisbrug.

I maj afviste en domstol en lignende appel fra Sarkozy. Her er franskmanden beskyldt for at have brugt knap dobbelt så mange penge på sin valgkamp i 2012, som er tilladt i Frankrig.

Sarkozy var præsident fra 2007 til 2012, og lige siden han forlod posten, har ordensmagten haft en stor interesse for den 64-årige.

I flere omgange har anklagemyndigheden forsøgt at stille Sarkozy for retten, men sagerne er blevet forhalet af hans advokater.

Med den seneste appelafvisning kan beskyldninger om, at Sarkozy i 2014 lovede en dommer ved Frankrigs højeste retsinstans en forfremmelse, nu komme for retten.

Ifølge de franske myndigheder lovede Sarkozy dommeren ved navn Gilbert Azibert at bruge sine kontakter til at få Azibert forfremmet til et job i Monaco.

Forfremmelsen skulle ske på betingelse af, at han udleverede oplysninger om en verserende efterforskning af Sarkozy.

Sagen, Sarkozy interesserede sig for at få oplysninger om, var angiveligt efterforskning af, hvorvidt han under sin valgkamp i 2007 modtog kampagnemidler ulovligt fra Liliane Bettencourt.

Nu afdøde Bettencourt var enearving til L'Oréal-imperiet og var frem til sin død verdens rigeste kvinde.

Sarkozy blev i 2013 renset for anklagerne om at have modtaget midler ulovligt fra Bettencourt.

Men netop mistanken om ulovlige midler i Sarkozys valgkamp fra Bettencourt, ledte politiet på sporet af korruptionssagen.

Politiet faldt nemlig over Sarkozys påståede forsøg på at bestikke dommeren, da de aflyttede flere af Sarkozys og hans advokat Thierry Herzogs telefoner.

Aflytningerne startede som del af en efterforskning af, om den tidligere præsident havde modtaget op mod 375 millioner danske kroner fra Libyens daværende statsleder Muammar Gaddafi.

Det er Sarkozy ifølge AFP også sigtet for.

Ifølge politiet brugte Sarkozy og hans advokat falske identiteter, når de talte sammen - den tidligere præsident brugte ifølge politiet dæknavnet Paul Bismuth.

Sarkozy fik dog aldrig oplysningerne og dommeren ej sin forfremmelse. Ifølge politiet, fordi Sarkozy og advokaten fandt ud af, at de blev aflyttet.

Den tidligere præsident har nægtet sig skyldig i samtlige anklager.