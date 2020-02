Netflix' oscardrøm er reelt et kapløb om streamingkunder

En gangsterfilm om en mafia-håndlangers karriere op til 70'erne samt et drama om en familie, der forsøger at holde sammen, selv om ægteskabet går i stykker.

Natten til mandag dansk tid bliver det afsløret, hvem der kan gå hjem med den fornemme filmpris. Og der er meget på spil for Netflix af to grunde, mener medieanalytiker Claus Bülow Christensen.

- Det giver ekstra kundeloyalitet, at der er nogle bestemte film af meget høj kvalitet, som kan vinde Oscars, og som kun kan ses på deres abonnement.

- Men det er næsten af endnu større betydning, at de kan tiltrække talent, fordi Netflix er ude i et meget voldsomt våbenkapløb med de andre streamingselskaber og store mediegiganter om det, siger han.

Det genererer stor anerkendelse at modtage en Oscar.

Får Netflix en pris i hovedkategorien for enten "The Irishman" eller "Marriage Story", bliver det nemmere at få nogle af de store Hollywood-navne med på fremtidige projekter, vurderer Claus Bülow Christensen.

- Netflix er dybt afhængig af at kunne sende os gode tv-serier og til tider også gode film, og for at kunne gøre det skal der være det rigtige Hollywood-talent.

- I min optik er det af højere betydning for Netflix at få en Oscar, at det dermed også cementerer sig som et kvalitetssted, siger medieanalytikere.

Med 24 nomineringer på tværs af kategorier er Netflix det firma, som har fået flest nomineringer i år. Selskabet har dog haft en svær entre ved de store prisuddelinger.

Nogle - herunder en lang række biografer - mener ikke, at streamingtjenester hører hjemme ved prisuddelinger, fordi tjenesterne typisk vil lancere filmen på deres egne platform, samtidig med at den spiller i biograferne.

Biograferne ønsker at have filmen eksklusivt i en periode, så seerne ikke siver andre steder hen.

Debatten, der især fik vind under sejlene ved sidste års oscarshow, er dog stilnet af. Det mener Ted Sarandos, der er kreativ direktør ved tjenesten.

- Det er svært at sidde her med 24 nomineringer på tværs af spillefilm, animationsfilm, dokumentarer, korte dokumentarer og sige, at der er en forudindtagethed mod streaming.

- Vi er virkelig begejstrede over, at akademiet har anerkendt kvaliteten af arbejdet alene for kvaliteten af arbejdet, har Ted Sarandos sagt i et interview med blandt andre New York Times.

Årets Netflix-film er ikke blandt favoritterne til at få statuetten for Bedste Film. Ved Golden Globe i januar fik "The Irishman" kun én pris trods 17 nomineringer.