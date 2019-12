Netanyahu vinder israelsk valg om formandspost i Likud-partiet

Israels fungerende premierminister, Benjamin Netanyahu, vinder valget om formandsposten i det højrenationale Likud-parti.

Det annoncerer partiet natten til fredag dansk tid, efter at alle stemmerne er talt op, skriver nyhedsbureauet AFP.

Netanyahu vinder med 72,5 procent af stemmerne mod udfordreren Gideoen Saars 27,5 procent.

Allerede en time efter at valget sluttede klokken 23.00 torsdag aften lokal tid, erklærede Netanyahu sig selv som vinder på Twitter.

- En stor sejr! Tak til alle Likud-medlemmer for deres tillid, støtte og kærlighed, skriver Netanyahu.

Hans modstander, Gideon Saar, erkendte senere nederlaget til Benjamin Netanyahu.

Det skrev han på Twitter klokken 00.45 natten til fredag ifølge det israelske medie The Jerusalem Post.

- Tillykke til premierministeren med sejren ved valget.

- Mine venner og jeg står bag ham og Likud ved det kommende valg, skriver Gideon Saar.

Torsdag aften stemte medlemmer af Likud-partiet om en ny formand, som skal lede partiet igennem den forestående valgkamp.

Valget sluttede torsdag klokken 22.00 dansk tid.

Torsdag aften så det ud til, at det kun var få af de 116.048 stemmeberettigede partimedlemmer, der stemte.

Kilder i Likud siger til AFP, at stemmeprocenten var 49.

Det skyldes flere ting.

Dels var der grimt blæsevejr på valgdagen, dels er det blevet taget for givet, at Netanyahu vinder.

Desuden var der vedtaget særlige regler, som indebar, at mange af de potentielle vælgere skulle køre langt for at stemme.

Netanyahus lejr forsøgte torsdag aften at få folk til at gå til stemmeurnerne af frygt for, at premierministerens vælgere blev hjemme, da de regnede hans sejr for at være sikker.

- Folk fortæller mig, at de ønsker, at jeg vinder. Men de går ikke hen og stemmer, fordi de er sikre på, at jeg alligevel vil vinde, skrev Netanyahu torsdag aften på sociale medier og bad folk om at stemme.

Imens skrev Jerusalem Post, at Netanyahu-lejrens egne undersøgelser viste, at der var ti procent højere valgdeltagelse hos Netanyahu-støtter end hos Likud-vælgere generelt.

Kampvalget om lederposten kom, fordi Saar havde udfordret Netanyahu.

Valget den 2. marts 2020 bliver det tredje parlamentsvalg i Israel på mindre end et år.

Der er en parlamentarisk fastlåst situation i landet, og Saar mener, at Netanyahu med sin person blokerer for, at Likud kan indgå en koalitionsregering.

Netanyahu kan ganske enkelt ikke finde flertal, og Saar mener, at han kan gøre det bedre.

Netanyahu står i øvrigt også over for anklager om korruption.