Et kæmpe portræt af Israels fungerende premierminister, Benjamin Netanyahu, er ved at komme på palds hen over en motorvej i Israel. Meget står på spil for Netanyahu ved valget mandag, for godt to uger senere indledes en retssag mod ham for korruption.

Netanyahu til valg med øksen over hovedet

Mandag er tredje gang på et år, at der er valg i Israel. Premierminister Netanyahu lover hurtig annektering af besatte områder for at undgå endnu et dødt løb.

Premierminister Benjamin Netanyahu, der leder det konservative Likud, brugte søndagen på at love vælgerne, at hvis de betror ham at fortsætte som premierminister, så venter der en "øjeblikkelig" annektering af besatte områder på Vestbredden.

Mandag er tredje gang inden for et år, at de israelske vælgere bliver bedt om at vælge politikere, som er i stand til at danne en regering.

