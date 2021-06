Netanyahu til højrefløjen: I skal modsætte jer ny regering

Det sker i Netanyahus første kommentar, efter at oppositionsleder Yair Lapid onsdag lykkedes med at stable en koalition på benene.

- Alle parlamentsmedlemmer fra højrefløjen skal modsætte sig denne farlige venstrefløjsregering, siger Benjamin Netanyahu.

Yair Lapid, der står i spidsen for midterpartiet Yesh Atid, har fået opbakning fra et flertal af medlemmerne i parlamentet til at danne ny regering. Han deler premierministerposten med Naftali Bennett fra højrefløjspartiet Yamina.

Den tidligere forsvarsminister Bennett får efter planen de første to år på posten, inden Lapid, der er tidligere finansminister og tv-vært, tager over.

Der havde inden onsdagens aftale på forhånd været forlydender om, at det var lykkedes Yair Lapid at overtale Naftali Bennett til at indgå i en samlingsregering ved at tilbyde ham at dele magten.

Gennembruddet kom, da lederen af det arabisk-israelske parti Raam, Mansour Abbas, meddelte, at han var gået med til at indgå i en koalition, som vil fjerne Netanyahu fra magten.

Hvis samlingsregeringen bliver godkendt i parlamentet, bliver Raam det første arabiske parti, som bliver en del af en israelsk regering.

En ny samlingsregering vil betyde, at der sættes punktum for en 12 år lang periode med den konservative Benjamin Netanyahu som premierminister.

Den nye koalition består af partier fra hele det politiske spektrum.

- Det er en politisk revolution at få Netanyahu ud af vagten. Det er ulogisk på mange måder, for det er partier fra det yderste venstre til det yderste højre, siger Danny Raymond, lektor på Aalborg Universitet med fokus på Israel.

- Men de har kunnet finde sammen om at afsætte Benjamin Netanyahu og afslutte hans æra. Det er et kæmpe, kæmpe skridt, at man er blevet enige om at skrive et nyt kapitel i israelsk politik, siger Danny Raymond.