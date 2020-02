Netanyahu skal i retten to uger efter israelsk valg

Netanyahu blev sidste år anklaget for en række forbrydelser, der dækker over bestikkelse, mandatsvig og svindel. Og nu ligger en dato for sagen altså fast.

Israels mangeårige premierminister, 70-årige Benjamin Netanyahu, skal i retten den 17. marts - blot cirka to uger efter et nyvalg i landet.

Justitsministeriet oplyser samtidig, at Netanyahu påkræves at møde op i retten på sagens første dag, hvor anklagerne vil blive læst op.

Netanyahu er den første israelske premierminister, der anklages for forbrydelser. Han har afvist at være skyldig i tre forskellige sager.

For et år siden - i februar 2019 - anbefalede israelsk politi, at rigsadvokaten skulle rejse tiltale i de tre sager, der er døbt sag 1000, 2000 og 4000.

I november fulgte rigsadvokaten, Avichai Mandelblit, den anbefaling.

Netanyahu mistænkes blandt andet for på ulovlig vis at tage imod gaver til en værdi af 264.000 dollar fra magtfulde erhvervsfolk.

Han skal også have udført tjenester for at sikre sig en mere favorabel dækning i Israels største avis, Yedioth Ahronoth, og på hjemmesiden Walla.

Foruden det retlige opgør ved domstolene, står Netanyahu over for en stor udfordring ved valget den 2. marts. Her skal han kæmpe for sit politiske liv, ved hvad der bliver Israels tredje valg på under et år.

Netanyahu er Israels længst siddende premierminister nogensinde. Han har beklædt posten siden 2009 og var også premierminister fra 1996 til 1999.

Israelerne var til valg i april og september sidste år og skal til marts altså igen i stemmeboksen. Årsagen er, at det hverken er lykkedes for Netanyahu eller den tidligere hærchef Benny Gantz at samle flertal om en regering.

Da Gantz i oktober sidste år fik muligheden for at danne regering, var det første gang siden 2008, at en anden end Netanyahu fik den opgave.