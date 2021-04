Netanyahu om amokløb: En af Israels værste katastrofer

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kalder et amokløb, hvor mindst 44 mennesker natten til fredag blev mast ihjel, for en af de værste katastrofer i Israels historie. Tragedien skete ved en jødisk festival på bjerget Meron i det nordlige Israel. Der var hovedsageligt ortodokse jøder til stede ved festivalen, hvor op mod 100.000 deltog i markeringen af Lag Ba'Omer-højtiden, skriver mediet Times of Israel.

Foto: Ronen Zvulun/Ritzau Scanpix