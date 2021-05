Netanyahu nærmer sig deadline for israelsk regeringsdannelse

Men det er endnu ikke lykkedes den nuværende premierminister at samle nok støtte fra andre partier til at kunne danne en ny koalitionsregering.

Israels nuværende præsident og tidligere Likud-politiker, Reuven Rivlin, gav efter valget Netanyahu til opgave at danne regering, og onsdag klokken 23.00 dansk tid udløber fristen.

Når Netanyahu ikke at komme frem til en løsning, vil Rivlin enten forlænge fristen med to uger eller bede oppositionslederen, Yair Lapid, om at gøre et forsøg. Hans parti, Yesh Atid, fik næstflest stemmer ved valget.

Og hvis hverken Lapid eller andre i opposition lykkes med opgaven, kan Israel ende med at se frem mod sit femte valg på to år.

Mandag gjorde Netanyahu et forsøg på at beholde regeringsmagten ved at tilbyde rivalen Naftali Bennett fra det højreorienterede parti Yamina premierministerposten i et år under en koalitionsregering.

Netanyahu blev dog mødt af en kold skulder fra Bennett, som kaldte tilbuddet for "useriøst".

71-årige Netanyahu har også søgt støtte fra partier på den yderste højrefløj, men de nægter at sidde i regering med det arabiske parti, Den Forenede Arabiske Liste, som Netanyahu også har inviteret med.

Det er ikke kun den stramme deadline, der giver Netanyahu dybe panderynker.

Netanyahu er nemlig anklaget for bedrageri, bestikkelse og mandatsvig.

Ifølge hovedpersonen selv afviser han alle anklager og påstår at være udsat for "politisk forfølgelse". De tre anklager mod Netanyahu er kendt som sag nummer 1000, 2000 og 4000.

Netanyahu er blandt andet anklaget for at have indgået aftaler med prominente personer med det formål at få mere positiv medieomtale til gengæld for tjenester eller politik, der skulle gavne de respektive personer.