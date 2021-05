Netanyahu nåede ikke deadline for israelsk regeringsdannelse

Dermed lykkedes det ikke landets længst siddende premierminister at bryde mere end to års politisk dødvande i Israel.

Benjamin Netanyahus frist for at danne en ny regering i Israel er udløbet. Det gjorde den ved midnat til onsdag lokal tid.

71-årige Netanyahu har siddet på premierministerposten siden 2009 og sad også på den i tre år i 1990'erne. Han har kæmpet for at beholde magten gennem hele fire valg siden 2019 samt en retssag, hvor han er anklaget for korruption.

Ved det seneste valg i Israel 23. marts fik Benjamin Netanyahus højreorienterede parti, Likud, flest stemmer.

Men det er altså ikke lykkedes premierministeren at samle nok støtte fra andre partier til at kunne danne en ny koalitionsregering.

Israels præsident og tidligere Likud-politiker, Reuven Rivlin, gav efter valget Netanyahu til opgave at danne en regering inden onsdag den 5. maj.

Eftersom Netanyahu ikke er kommet frem til en løsning, kan præsident Rivlin nu overdrage opgaven til et andet parlamentsmedlem. Det ventes at blive den 57-årige oppositionspolitiker Yair Lapid, hvis midterparti, Yesh Atid, blev nummer to ved valget 23. marts.

Hvis hverken Lapid eller andre i oppositionen lykkes med opgaven, kan Israel ende med at se frem mod sit femte valg på to år.

Mandag gjorde Netanyahu endnu et forsøg på at beholde regeringsmagten ved at tilbyde rivalen Naftali Bennett fra det højreorienterede parti Yamina premierministerposten i et år under en koalitionsregering.

49-årige Bennett har dog givet udtryk for, at han hellere vil søge et partnerskab med Netanyahus modstandere for at undgå et femte valg.

En rotationsaftale, hvor Naftali Bennett og Yair Lapid skiftes om premierministerposten, har også været nævnt.

Skulle en ny nomineret udpeget af præsident Rivlin også fejle i forsøget på at danne en koalitionsregering indenfor 28 dage, kan præsidenten bede parlamentet om at nå til enighed om en ny kandidat inden for tre uger. Lykkedes det ikke, skal Israel holde valg igen.