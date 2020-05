Netanyahu kalder anklager mod sig et kupforsøg

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, rettede en kraftig kritik mod de anklagepunkter, han søndag var mødt frem i retten for at høre oplæst.

Inden han gik ind i retssalen, sagde han til journalister, at anklagerne mod ham er et "kupforsøg".

- Politi og anklagere har slået sig sammen med venstrefløjsjournalister for at sammensætte fabrikerede og forvrængede sager mod mig, siger han.

- Men jeg er ingen puddelhund, tilføjer han.

Netanyahu er den første siddende premierminister i Israels historie, der stilles for retten.

Den 70-årige leder er anklaget for bestikkelse, svindel og tillidsbrud.

Han skal have tilbudt politiske tjenester til gengæld for positiv pressedækning, og han beskyldes også for at have hjulpet rige forretningsforbindelser til gengæld for at modtage gaver.

Han har gentagne gange benægtet alle anklager.

Hvis han kendes skyldig, risikerer han op til 10 års fængsel. Det anses dog for usandsynligt, at straffen vil blive så hård.

Søndagens retsmøde varede omkring en time og sluttede omkring klokken 15.

Premierministeren selv udtalte sig kun i retten, da han skulle bekræfte sin identitet.

Hans forsvarere siger, at de har brug for mindst to-tre måneders yderligere forberedelse. Det handler ikke om at "købe sig tid", som forsvarer Micha Fetman sagde. Men alene en af sagerne indeholder 20.000 dokumenter.

Sagen mod Netanyahu blev indledt, en uge efter at han blev taget i ed som leder af en samlingsregering. Den består af hans eget Likud-parti og partiet Blåt og Hvidt, der ledes af Benny Gantz.

- Som enhver anden borger er Netanyahu uskyldig, indtil han kendes skyldig, sagde Gantz, inden retssagen blev indledt søndag.

Regeringsaftalen mellem de to indebærer, at Netanyahu sidder på posten som premierminister i de første 18 måneder. Derefter overtager Gantz den post i november 2021.

Ifølge israelsk lov skal Netanyahu kun gå af som premierminister, hvis han kendes skyldig. Det kan vare flere år, inden der falder dom.