Netanyahu kæmper for sit politiske liv ved israelsk nyvalg

Men tirsdagens valg i Israel, der er det andet af slagsen på bare fem måneder, kan blive et eftertrykkeligt punktum for den kontroversielle regeringschef.

Meningsmålingerne spår dødt løb mellem Netanyahus nationalkonservative Likud-parti og den midtersøgende alliance Blå og Hvid, der ledes af Israels tidligere hærchef Benny Gantz.

Samtidig ser det ud til, at en gammel joker i israelsk politik, den tidligere udenrigsminister Avigdor Lieberman, og hans højreorienterede parti Yisrael Beiteinu kan få rollen som kongemager.

Selv om partier, der pegede på Netanyahu som premierminister, vandt et flertal ved valget i april, så skulle det vise sig meget besværligt for Likud-lederen at danne en ny regering.

Det førte til et kollaps i forhandlingerne, hvorefter et lynvalg blev udskrevet.

I april blev det også en neglebider, hvor Likud og Gantz' alliance fik 35 sæder hver i det israelske parlament, Knesset.

Og i denne gentagelse af valgkampen er det få, men vægtige emner, der er løbet med opmærksomheden: den regionale krise med Iran, de frugtesløse forhandlinger med palæstinenserne, forholdet til USA og den stabile økonomiske udvikling.

Skulle Netanyahu blive nægtet en femte regeringsperiode - hvilket ville være en historisk bedrift i det mellemøstlige land - så er iagttagere uenige om, hvilke konsekvenser det vil have for fredsprocessen med palæstinenserne, der brød sammen for fem år siden.

I valgkampen har premierministeren meddelt, at han agter at annektere Jordandalen på den besatte Vestbred. Det ses som et forsøg på at mobilisere de konservative og nationalistiske kernevælgere.

Han har også advaret imod et regeringsskifte, hvor venstrefløjen får for stor indflydelse - herunder det venstreorienterede parti Fælleslisten, der primært består af arabiske israelere.

Det vil ifølge Netanyahu "svække Israel i både vore venner og fjenders øjne".

- Det er op til jer! Likuds føring er meget lille, lød det fra en hæs Benjamin Netanyahu i en video på Twitter.

Han har siddet på premierministerposten i to omgange. Først fra 1996 til 1999 og igen siden 2009.

De mange år i den politiske arena kan være blevet en hæmsko for den 69-årige Netanyahu.

- Der er en mærkbar følelse af træthed. Mange israelere har fået nok af den kadre af politikere, siger Amotz Asa-El, der forsker i vælgervandringer ved Shalom Hartman Institute i Jerusalem.