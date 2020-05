Netanyahu får sin regering mens anklage truer karriere

Men det er på en mærkværdig baggrund, at Netanyahu stiller sig i spidsen for en regering, hvor han skal dele magten. Han risikerer om en uge at blive stillet for en domstol anklaget for korruption.

Det afslutter en over et år lang politisk krise i landet.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har søndag præsenteret sin nye regering for parlamentet.

Efter tre valg inden for et år er det lykkedes Netanyahu og hans tidligere værste rival, Benny Gantz, fra partiet Blåt og Hvidt at danne regering sammen.

70-årige Netanyahu fortæller parlamentet, at den nye regering vil annektere bosættelserne på den besatte vestbred.

- Tiden er kommet til at udstrække israelsk lov til bosættelserne og at påbegynde et nyt kapitel i zionismens historie, siger han.

Han føjer til, at det kan bringe fred mellem Israel og palæstinenserne "nærmere". Det vil ske med opbakning fra USA, siger han.

Israel erobrede den palæstinensiske vestbred under seksdageskrigen i 1967. Annektering af besat område er ulovligt ifølge folkeretten.

Netanyahu skal lede regeringen det næste halvanden år. Gantz overtager posten i resten af perioden.

Netanyahu har nægtet at have begået noget ulovligt i de tre sager, hvor han er tiltalt for korruption.

Hvis han dømmes, vil han formentlig blive tvunget til at træde tilbage.

Det var en støjende entre, der ventede Netanyahu og Ganzt i parlamentet. Oppositionen hujede og råbte skældsord, og et medlem blev bortvist fra salen.

Gantz, der er Israels tidligere militære chef, har undervejs måtte bryde et tidligere løfte om aldrig at sidde i regering sammen med Netanyahu.

Men han har forklaret, at det blev nødvendigt efter tre uafgjorte valg og den coronaepidemi, som hærger også i Israel.